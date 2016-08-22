Суд отменил домашний арест и взял под стражу депутата райсовета, совершившего смертельное ДТП в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Таким образом, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, по которому виновник ДТП должен был находиться под домашним арестом, подчеркнули в ведомстве, при этом не уточнив срок ареста депутата райсовета.

Как сообщалось, ДТП с участием депутата Макаровского райсовета Евсеенко, в результате которого один человек погиб, а его жена получила тяжелые травмы, произошла в ночь на 29 июля на Кольцевой дороге в Киеве. Экспертиза выявила 1,85 промилле алкоголя в его крови. 30 июля по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий депутат был задержан в Киеве правоохранительными органами.

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Виновнику ДТП сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 286 УК Украины). За совершенное депутату грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

1 августа Шевченковский райсуд Киева избрал Евсеенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.