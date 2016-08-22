Репетиция парада вызвала в Киеве 6-балльные пробки

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 19:00, "стоят" улицы Владимирская (от Большой Житомирской до Льва Толстого), Терещенковская, Прорезная, Большая и Малая Житомирские, бульвар Шевченко (от Симона Петлюры до Бессарабской площади), спуск по бульвару Леси Украинки к Бассейной улице

Полностью перекрыта улица Крещатик и первый квартал примыкающих к ней улиц. Также перекрыто движение по улице Жилянской и Парковой дороге (в сторону Крещатика).

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Как сообщалось, дороги будут перекрыты до конца репетиции парада.

Напомним также, 17 марта в Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости Украины.

"Киевавтодор" заявил, что асфальтобетонное покрытие на участках улиц, где проходит военная техника, "массово разрушено".

В свою очередь в Министерстве обороны опровергли заявления о повреждении военной техникой автодорог в Киеве во время репетиции парада.