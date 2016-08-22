В КГГА рассказали об экономии средств от комплексной термосанации столичных школ в этом году

Об этом в публикации на "Украинская правда. Киев" заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"В этом году в более чем 200 школах и детских садах проводятся энергосберегающие мероприятия. Это наиболее энергозатратные здания столицы, которые определены путем системного мониторинга энергопотребления. Сегодня в поле зрения указанного мониторинга 1176 столичных образовательных учреждений. Мы проанализировали причины, которые приводят к потере тепла и определили наиболее рациональные рекомендации для их устранения. Рациональные не только с точки зрения экономии средств, но и с той точки зрения, что оборудование, материалы и методики, которые были нами выбраны, эффективно работать и через пять или десять лет. Экономия потребления энергоносителей при проведении термомодернизации может достигать 50% от общего объема потребления", – рассказал он.

Пантелеев пояснил, что термосанация включает в себя утепление стен, замену окон и дверей, утепление стен, замену освещения на светодиодное, модернизацию теплопункта, которая предусматривает установление механизма погодного регулирования и реконструкцию системы вентилирования помещений. Установлены приборы, рекуператоры, позволяющие обеспечивать помещение свежим воздухом, не охлаждая его.

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"Наряду с бюджетным финансированием, нам удалось привлечь на комплексную термомодернизацию выгодные кредитные средства НЕФКО (Северной экологической финансовой корпорации). Деятельность корпорации направлена на экономически выгодные проекты в сфере энергосбережения и улучшения состояния окружающей среды. В общем это почти 50 миллионов гривень, которые уже направлены на модернизацию теплопунктов, замену освещения и термосанацию в учреждениях бюджетной сферы", – сообщил он.

Также Пантелеев отметил, что благодаря усовершенствованию работы теплопунктов в школах и контролю за режимами энергопотребления за первое полугодие текущего года на отоплении школ сэкономлено почти 17 миллионов гривень.