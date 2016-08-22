Часть Голосеевского парка уничтожили ради заправки - активисты (фоторепортаж)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Михаил Погребиский.

Он отметил, что речь идет об уникальном урочище "Бычок", часть которого была отдана в аренду ООО "Авеста-буд" в обход закона о природно-заповедном фонде. Также Погребиский напомнил, что дело о расторжении договора с застройщиком сейчас рассматривается в суде.

"19.08.16 на переговорах в Голосеевской РГА при посредничестве председателя РГА Натальи Бондарь представители ООО "Авеста-буд" пообещали жителям и активистам до следующей пятницы не проводить никаких работ. Очевидно, это была типичная бандитская "разводка" - чтобы усыпить бдительность защитников урочища и срезать деревья!" - выразил возмущение активист.

В свою очередь депутат Киевсовета Руслан Андрийко утверждает, что деревья уничтожили под заправку ОККО.

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"Заповедное урочище Бычок уничтожено, вырублено сегодня ночью под заправку "ОККО". Это конец. Этот факт - очень опасный прецедент. Ведь теперь барыги знают, что могут рубить деревья даже на территории объектов природно-заповедного фонда общенационального значения, в частности, национального природного парка Голосеевский", - написал он.