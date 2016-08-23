В Киеве усилят режим безопасности в детсадах и школах - Старостенко

11:29, 23 августа 2016
Киев
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Городская власть стремится усилить режим безопасности в учреждениях образования города Киева: ради этого до конца года в каждой школе города будут установлены камеры видеонаблюдения, а в каждом саду – кнопки тревожного оповещения.

kievcity.gov.ua

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время круглого стола в «КП Украина».

«Мы хотим быть уверены, что дети в детсадах и школах находятся в безопасности. Поэтому планируем установить системы безопасности в каждом учебном заведении», – сообщила Анна Старостенко, передает пресс-служба КГГА.

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По ее словам, из городского бюджета выделено более 24,3 миллиона гривен на установку камер видеонаблюдения, а также 7,6 миллионов гривен на установку системы «тревожная кнопка».

«Городская власть уже выделила нужные средства. Сейчас проходят тендерные процедуры и до конца года в каждом учреждении образования будет установлено соответствующее оборудование», – отметила заместитель председателя КГГА.

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