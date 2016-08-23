В Киеве на День Независимости развернут 20 дополнительных пунктов временного базирования "скорых"

Во время празднования 25-й годовщины Независимости Украины в столице развернут 20 дополнительных пунктов временного базирования «скорых». Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Зоркема, во время празднования Дня Государственного Флага Украины и 25-й годовщины Независимости Украины, в Киеве будут работать 195 бригад экстренной медицинской помощи днем и 115 ночью.

Кроме того, по его словам, в оперативной диспетчерской Центра экстренной медицинской помощи в праздничные дни организован дополнительный пост для координации действий бригад, которые будут обеспечивать медицинское сопровождение массовых мероприятий.

По информации профильного департамента, работа учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, будет организована следующим образом:

23 августа 2016 года, вторник – рабочий день (согласно статье 53КЗпП Украины, сокращен на 1 час накануне праздничных, нерабочих дней);

24 августа 2016 года, среда – праздничный, выходной день.

Работа учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, будет организована круглосуточно, согласно утвержденных графиков дежурств отделений на 2016 год.

Неотложная медицинская помощь во время мероприятий по случаю празднования в Киеве Дня Государственного Флага Украины и 25-й годовщины Независимости Украины заведениями здравоохранения, в случае необходимости, будет предоставляться гражданам, независимо от места их проживания и регистрации.

«Медицина столицы готова к проведению праздничных мероприятий и потенциальных дополнительных нагрузок, связанных с ними», – заверил Николай Поворозник.

Он напомнил о постоянно работающей консультативно-информационной службе «Совет врача», услугами которой можно воспользоваться по телефону 15-83 (бесплатно со стационарных телефонов Киева) и посоветовал при ухудшении состояния здоровья не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.