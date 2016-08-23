Кличко принял участие в церемонии поднятия Государственного Флага Украины возле здания КГГА

«Мы отмечаем День нашего желто-голубого флага накануне 25-й годовщины независимости Украины. В то время, когда на долю украинцев выпали большие испытания, – отметил Виталий Кличко. – Флаг – один из символов государственности. Украинский флаг сегодня – это и символ и оберег, с которым идут в бой, защищая независимость нашей страны», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Он отметил, что желто-голубой флаг объединяет всех украинцев в любви к своей Отчизне и в решимости построить такую страну, в которой мы все хотим жить.

«И всем вместе, дело к делу, идея к идее, нам это удастся сделать», – подчеркнул Виталий Кличко.

«Из личного в День флага я всегда вспоминаю одно: где бы я не выходил на бой, когда отстаивал честь Украины в спорте, со мной всегда был желто-голубой флаг, который придавал сил и решимости и помогал побеждать. И я верю, мы сделаем все, чтобы желто-голубой флаг, а значит Украину, сопровождали только победы», – подчеркнул Виталий Кличко.

Также Виталий Кличко вместе с другими должностными лицами принял участие в церемонии поднятия президентом Украины Государственного Флага Украины на Софийской площади.