24 августа в Киеве будет ограничено движение транспорта (расписание, карта)

Так, 24 августа с 8:00 предусмотрено временное закрытие входа и выхода из станций метро «Майдан Незалежности» и «Крещатик» на ул. Институтскую до завершения торжественных мероприятий в центре города.

Также ограничат движение транспорта на время проведения третьего ежегодного легкоатлетического «Забеге в вышиванках»:

с 7:00 до 13:00 на Русановской набережной (на участке от ул. Энтузиастов до ул. Воссоединения);

с 9:00 до 12:00 на Днепровской набережной (на участке от просп. Воссоединения до ул. Княжий Затон, 21).

Кроме того, движение транспорта будет ограничено с 6:00 до 20:00 для проведения фестиваля «Печерский вернисаж» на ул. Ивана Мазепы (от станции метро «Арсенальная» до гостиницы «Салют»).

Ограничат движение транспортных средств на время проведения Парада войск во время следования колонн к месту проведения мероприятия:

с 7:20 до 8:00 по маршруту следования 1-й колонны: парк военной части А0222 – ул. Маршала Рыбалко – ул. Вячеслава Черновола – выезд на просп. Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская.

После мероприятия:

Владимирский спуск – ул. Петра Сагайдачного – ул. Межигорская – ул. Спасская – ул. Нижний Вал – ул. Глыбочицкая – ул. Вячеслава Черновола – ул. Маршала Рыбалко – парк военной части А0222.

с 6:30 до 8:00 по маршруту следования 2-й колонны: аэродром Авиант-1 – ул. Академика Туполева – ул. Стеценко – ул. Даниила Щербаковского – просп. Победы.

После мероприятия:

Европейская площадь – Петровская аллея – Парковая дорога – Днепровский спуск – Набережное шоссе – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Верхний Вал – ул. Нижний Вал – ул. Глыбочицкая – ул. Вячеслава Черновола просп. Победы – ул. Академика Туполева – аэродром Авиант-1.

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с 8:00 до окончания мероприятия по маршруту следования 1-й колонны: ул. Жилянская (на участке от улицы Владимирской до вул. Большой Васильковской) – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – Бессарабская площадь – Майдан Независимости – ул. Крещатик.

2-й колонны: ул. Жилянская (на участке от улицы Владимирской до ул. Большой Васильковской) – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – Бессарабская площадь – Майдан Независимости – ул. Крещатик.

Также 24 августа временно ограничат движение транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. Рейтерської до ул. Большой Житомирской), в пер. Георгиевском, пер. Рыльском, ул. Софиевской (на участке от Михайловского переулка до ул. Владимирской), Владимирском проезде, ул. Аллы Тарасовой, Софиевской площади, Михайловской площади, ул. Трехсвятительской, Европейской площади, ул. Малой Житомирской (на участке от Михайловского переулка до Владимирского проезда), ул. Владимирской (на участке от вул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого), б-р Тараса Шевченко (на участке от ул. Леонтовича). Терещенковской), ул. Терещенковской (на участке от ул. Льва Толстого до б-р Тараса Шевченко), ул. Институтской (на участке от ул. Крещатик до ул. Шелковичной), ул. Городецькій (на участке от ул. Крещатик до ул. Ольгинской), б-р Тараса Шевченко (на участке от ул. Крещатик до ул. Пушкинской), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Пушкинской), ул. Прорезной (на участке от ул. Крещатик до ул. Пушкинской), ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до ул. Костельной), ул. Институтской (на участке от вул. Банковой до вул. Ольгинской), вул. Ольгинской, вул. Станиславского, ул. Банковой, вул. Лютеранской (на участке от ул. Шелковичной до ул. Заньковецкой), ул. Заньковецкой ул. Круглоуниверситетской, пл. Ивана Франко, Бессарабской площади, ул. Десятинной (на участке от Михайловской площади до ул. Владимирской), ул. Большой Житомирской (на участке от Михайловской площади до ул. Владимирской), ул. Набережно-Крещатицкой (на участке от ул. Игоревской до ул. Боричев Ток), ул. Боричев Ток (на участке от вул. Набережно-Крещатицкой до ул. Петра Сагайдачного).