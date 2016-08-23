Жуткое ДТП в Киеве: разорванная напополам Audi, один погибший и трое пострадавших (видео)

Как сообщает Dtp.kiev.ua, происшествие произошло около 12.30. Водитель Audi A6 двигаясь в направлении Гостомеля, нарушил правила дорожного движения и начал обгон микроавтобуса, совершив лобовое столкновение с фурой.

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В результате аварии автомобиль разорвало напополам, на месте ДТП образовался огромный затор.

Водитель погиб на месте, еще трое пострадавших госпитализированы.

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