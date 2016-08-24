Военный парад в столице по случаю 25-летия Независимости (фоторепортаж)

На Майдане Независимости в Киеве состоялось торжественное прохождение парадных расчетов подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других силовых структур.

Кроме того, по центру Киева прошла военная техника.

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Впервые за времена независимости военная техника по Крещатику прошла в 1998 году. До этого четыре года парады на День Независимости происходили без нее.