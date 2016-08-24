Активисты отказались от сегодняшнего сноса памятника Щорсу в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер Организации украинских националистов Николай Коханивский заявил возле памятника Щорсу, где собрались несколько десятков активистов и сторонников идеи его сноса.

“Вчера и сегодня мне звонил господин Белоцерковец, сказал, что ему поручил поговорить мэр Кличко. Также мне звонили из Службы безопасности и сказали, что в течение двух дней этот памятник будет завешен, и что с сентября месяца начнут убирать этот памятник. Белоцерковец извинился, что сегодня демонтаж памятника не начался”, - сказал Коханивский.

Читайте такжеРада "декоммунизировала" Димитров, Котовск, Красноармейск, Щорс и 214 сел и поселков

Он также добавил, что учитывая это, запланированный на сегодня активистами снос памятника не состоится, и что активисты дают властям еще один шанс выполнить свои обещания.

Следует также отметить, что памятник Щорсу уже несколько дней стоит в строительных лесах, обтянутых защитной тканью в цветах государственного флага Украины: сверху голубая, снизу - желтая ткань. Также памятник по периметру охраняют несколько десятков правоохранителей.

Ситуация спокойная, никто не пытается прорваться к монументу.