Кличко лично проверил, как по столице курсирует новый польский трамвай

Как сообщает пресс-служба КГГА, Кличко купил билет и сел в трамвай на площади Победы. Он пообщался с пассажирами, узнал об их впечатлениях от нового трамвая и заверил, что городские власти сегодня делают все, чтобы и дальше обновлять подвижной состав общественного транспорта столицы.

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«Я уверен, что этот трамвай будет предоставлять киевлянам настоящий европейский сервис и комфорт во время поездки. Это современный трамвай четвертого поколения, у него низкий пол и пандус для людей с особыми потребностями. Он бесшумный, оборудован мониторами, системой видеонаблюдения и кондиционирования, – сказал мэр. – Мы делаем все, чтобы в Киеве было как можно больше современного комфортного общественного транспорта. Мы закупаем новые троллейбусы, с помощью правительства Японии модернизировали 120 вагонов метро. Наша задача – постепенно обновить весь подвижной состав общественного транспорта Киева», – подчеркнул Виталий Кличко.

Новый трамвай польского производства PESA прошел необходимую сертификацию в Украине и ходовые испытания и уже курсирует на маршруте № 3 Борщаговской линии скоростного трамвая.

Кличко вышел на станции «Героев Севастополя» и осмотрел новые лифты для людей с особыми потребностями, которые сейчас устанавливают на станции и вскоре введут в эксплуатацию.