В Киеве горел Демеевский рынок

02:29, 26 августа 2016
Киев
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В Киеве произошел пожар на Демеевском рынке.

espreso.tv

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По информации, выгорело около 300 кв. м территории рынка.

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espreso.tv

В настоящее время пожар удалось ликвидировать, - для тушения использовали две машины с водой.

Пострадавших нет. Сейчас правоохранители выясняют причину пожара.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве полиция задержала мужчину, который поджег продуктовый магазин в центре города.

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