В Киеве горел Демеевский рынок
02:29, 26 августа 2016Киев
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В Киеве произошел пожар на Демеевском рынке.
Пожар удалось ликвидировать / espreso.tv
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По информации, выгорело около 300 кв. м территории рынка.
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espreso.tv
В настоящее время пожар удалось ликвидировать, - для тушения использовали две машины с водой.
Пострадавших нет. Сейчас правоохранители выясняют причину пожара.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве полиция задержала мужчину, который поджег продуктовый магазин в центре города.
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