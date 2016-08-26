В Киеве горел Демеевский рынок

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По информации, выгорело около 300 кв. м территории рынка.

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В настоящее время пожар удалось ликвидировать, - для тушения использовали две машины с водой.

Пострадавших нет. Сейчас правоохранители выясняют причину пожара.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве полиция задержала мужчину, который поджег продуктовый магазин в центре города.