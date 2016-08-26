Медицинские учреждения Киева получили 100 новых автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«У нас сегодня приятное событие для медицинской отрасли столицы – 100 новых автомобилей Ford Fiesta получают медучреждения, – сказал Кличко. – Киевляне, которые нуждаются в медицинской помощи, должны быстро и эффективно ее получать. На новых машинах врачи смогут быстрее добираться до пациентов и оказывать необходимую помощь на дому инвалидам, онкобольным и всем, кто не может передвигаться и добраться до больницы. Наша задача – качественный сервис для каждого киевлянина. Ведь здоровье киевлян – один из приоритетов столичной власти», – подчеркнул Кличко.

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Мэр отметил, что автомобили были приобретены за средства городского бюджета. И это был очень важный для медицинской отрасли столицы шаг, ведь более 100 специализированных автомобилей, задействованных для перевозки врачей и других медицинских потребностей, давно уже исчерпали свой технологический и эксплуатационный ресурс. И «Волги», «Газели» и «Жигули» 1998 – 2000 годов выпуска, на которых сегодня передвигались врачи, обслуживающие больных, требовали срочной замены.

В ближайшее время все автомобили будут оборудованы GPS-трекерами, чтобы прокладывать наиболее быстрые маршруты и отслеживать, где находится тот или иной врач.

«Мы делаем все, чтобы сфера медобслуживания в столице менялась. Несмотря на сложную ситуацию в медицинской сфере, мы нашли средства в бюджете, чтобы дополнительно доплачивать надбавки к зарплате каждому работнику медицинской сферы – от 800 до 1000 грн ежемесячно», – подчеркнул Кличко.

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Сегодня на учете только в специализированных медицинских учреждениях столицы находятся более тысячи инвалидов І группы, онкобольных киевлян и других пациентов с тяжелыми болезнями, которые требуют визитов врачей на дом.

Закупка 100 новых авто позволит полностью обеспечить медспецтранспортом первичное и вторичное звена медицинской отрасли столицы. А это – пункты неотложной медицинской помощи, противотуберкулезные, онкологические, психоневрологические и все детские учреждения здравоохранения Киева.