На могиле Богдана Ступки открыли необычный памятник (фото)

Как сообщает корреспондент УНИАН, открытие памятника посетили, в частности, министр культуры Евгений Нищук и члены актерской династии - сын Богдана Ступки, заслуженный артист Украины Остап Ступка и внук Дмитрий Ступка.

Также церемонию посетили народная артистка Украины Раиса Недашковская и председатель Национального союза кинематографистов Сергей Трымбач.

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Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в поселке Куликов на Львовщине. Выдающийся украинский актер театра и кино, лауреат Шевченковской премии (1993,), народный артист УССР (1980), народный артист СССР (1991), Герой Украины (2011). За всю карьеру актер исполнил около сотни ролей в кино и около сотни театральных ролей. Умер 22 июля 2012 года.