Временный руководитель НАУ "погорел" на взятке в размере 170 тысяч евро (фото)

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

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"Только что Председатель СБУ доложил Президенту о задержании врио ректора Национального авиационного университета во время получения взятки в размере 170 тысяч евро. Операция проведена совместно с НАБУ и Антикоррупционной прокуратурой", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что чиновник через посредника адвоката вымогал 170 тыс. евро от профессора. В такую сумму чиновник оценил подписание приказа о назначении ученого на должность в университете.

Сотрудники спецслужбы совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро задержали в.и.о ректора и адвоката в рабочих кабинетах после получения части взятки в размере 100 тыс. евро. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Отметим, что на сайте университета отмечается, что врио ректора университета является доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники Харченко Владимир.

Предыдущий врио ректора Римвидас Хращевский также был уволен с должности за финансовые схемы по вымыванию средств.