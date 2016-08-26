В Киеве задержали мужчину, признавшегося в убийстве трех женщин
В Киеве полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве трех женщин.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, о совершении трех убийств правоохранителям стало известно во время допроса мужчины, которого задержали после совершения нападения на 20-летнюю девушку.
Около 1 часа ночи дежурный Святошинского управления полиции получил сообщение о том, что возле станции метро «Академгородок» мужчина нанес жительнице Киевской области ножевое ранение. Потерпевшая сообщила, что во время общения с малознакомым мужчиной возник конфликт и мужчина ударил ее ножом в живот.
Во время отработки информации и места происшествия патрульные полицейские задержали мужчину, который признался в совершении преступления.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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В ходе досудебного расследования задержанный признался в совершении трех тяжких преступлений на территории Дарницкого района столицы и указал места их совершения. По его словам, в апреле возле станции аэрации во время конфликта он ударил ножом знакомую, а тело закопал. Второе преступление было совершено в начале июня в районе Бориспольского шоссе, где мужчина аналогичным способом убил бездомную женщину, а тело накрыл ветками от деревьев. Третье убийство произошло в кустарнике на улице Коллекторной: после полового акта со знакомой мужчина задушил ее, а тело поджег.
Для проверки указанной информации по указанным адресам выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила тела женщин с признаками насильственной смерти. Окончательные причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинских экспертиз.
Следователи Дарницкого управления полиции начали три уголовных производства по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемый - мужчина 1983 года рождения, который не имел постоянного места жительства и работы. В прошлом он привлекался к уголовной ответственности за убийство родственницы.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.