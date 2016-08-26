В Киеве пройдут общественные слушания по скандальному ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра"
19:35, 26 августа 2016Киев
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Киевская городская государственная администрация 29 сентября проведет общественные слушания по поводу строящегося торгово-развлекательного центра на выходе из станции метро «Героев Днепра», на углу улицы Героев Днепра и Оболонского проспекта.
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Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА от 16 августа.
«Назначить районные общественные слушания по вопросам благоустройства территории и строительства ТРЦ на пересечении улицы Героев Днепра и Оболонского проспекта в Оболонском районе Киева 29 сентября 2016 года в 18:00 в помещении актового зала общеобразовательного учреждения №170 по адресу: улица Северная, 8», – говорится в сообщении.
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Как сообщалось, в июне на выходе со станции метро «Героев Днепра» начались строительные работы.
Участок земли в пределах транспортной развязки огородили забором, а также подогнали строительную технику.
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