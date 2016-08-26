В Киеве пройдут общественные слушания по скандальному ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра"

Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА от 16 августа.

«Назначить районные общественные слушания по вопросам благоустройства территории и строительства ТРЦ на пересечении улицы Героев Днепра и Оболонского проспекта в Оболонском районе Киева 29 сентября 2016 года в 18:00 в помещении актового зала общеобразовательного учреждения №170 по адресу: улица Северная, 8», – говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в июне на выходе со станции метро «Героев Днепра» начались строительные работы.

Участок земли в пределах транспортной развязки огородили забором, а также подогнали строительную технику.