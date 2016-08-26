В центре Киева 27 августа состоится чемпионат Украины по Street Workout

Для участников и гостей чемпионата будут работать спортивные зоны, где каждый желающий сможет попробовать себя в более 10 направлениях этого популярного спортивного движения. Особенностью чемпионата 2016 года станет дополнение программы женскими номинациям: «Женский фристайл», «Подтягивание на турнике» и «Отжимания на брусьях». Дополнительной мотивацией для атлетов станет призовой фонд чемпионата, который на этот раз составляет 75 тыс. грн.

Организатор мероприятия – всеукраинская общественная организация Street Workout Ukraine – лидер движения сторонников здорового образа жизни в Украине. Чемпионат Украины по Street Workout проводится под патронатом мэра столицы Виталия Кличко и при поддержке Киевской городской государственной администрации.

Программа чемпионата Украины по Street Workout и Кубок мэра г. Киева со Streetlifting:

12:00 – стритлифтинг;

15:00 – силовой фристайл (шоу-программы) и установления рекордов в 7 номинациях: подтягивания на одной руке, выходы силой на две руки, подтягивания +32 кг, отжимания на брусьях +48 кг, удержание элемента «флаг» на время, удержание элемента «передний вис», отжимания в стойке на руках;

17:00 – специальная программа для девушек: женский фристайл, подтягивания на турнике, отжимания на брусьях.

18:00 – награждение;

18:30 – Grand Workout Battles-2016 и Workout-батлы между атлетами-участниками чемпионата.

Справка. Street Workout – это тренировки на открытом пространстве. Атлет тренируется на турниках и брусьях с использованием и без использования дополнительного оборудования . Главный принцип направления – возможность тренироваться когда угодно, где угодно и на чем угодно без любых финансовых затрат.

Streetlifting – это силовая дисциплина, в которой атлет отжимается на брусьях, подтягивается на турнике с максимальным дополнительным отягощением на одно повторение в своей весовой категории. Это аналог пауэрлифтингу.

Подробнее по ссылкам: street-workout.org; vk.com/streetworkout; facebook.com/streetworkoutukraine