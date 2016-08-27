Кличко в маске выступил на чемпионате по Street Workout в Киеве (фото)
Мэр 27 августа в Киеве прошел чемпионат Украины по Street Workout и кубок мэра Киева по Streetlifting. Главным сюрпризом для зрителей стал выход Виталия Кличко на сцену чемпионата в качестве участника.
Мэр в маске и голым торсом вышел на выступление со спортсменами команды BarLions из Днепра. Болельщики и не подозревали что перед ними выступает мер Киева, пока один из участников команды не попросил его снять маску. Кличко сорвал бурные аплодисменты у присутствующих, после чего скрылся за сценой. Также , на мероприятие присутствовал олимпийский чемпион Рио – Олег Верняев. Он провел серию мастер классов по упражнениям на брусьях
Народный депутат Украины, советник мэра Киева Виталия Кличко, Дмитрий Белоцерковец на своей страничке Facebook опубликовал фото с представления с вопросом: "Укадайте, мэр какого города по центру?".
Чемпионат Украины по Street Workout проводился под патронатом мэра столицы Виталия Кличко и при поддержке Киевской городской государственной администрации. На соревнования съехались более 130 спортсменов со всей страны.