Кличко в маске выступил на чемпионате по Street Workout в Киеве (фото)

18:31, 27 августа 2016
Киев
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Мэр 27 августа в Киеве прошел чемпионат Украины по  Street Workout и кубок мэра Киева по Streetlifting. Главным сюрпризом для зрителей стал выход Виталия Кличко на сцену чемпионата в качестве участника.

УНИАН

Мэр в маске и голым торсом вышел на выступление со спортсменами команды BarLions из Днепра. Болельщики и не подозревали что перед ними выступает мер Киева,  пока один из участников команды не попросил его снять маску. Кличко сорвал бурные аплодисменты у присутствующих, после чего скрылся за сценой. Также , на мероприятие присутствовал олимпийский чемпион Рио – Олег Верняев. Он провел серию мастер классов по упражнениям на брусьях

Народный депутат Украины, советник мэра Киева Виталия Кличко, Дмитрий Белоцерковец на своей страничке  Facebook опубликовал фото с представления с вопросом: "Укадайте, мэр какого города по центру?".

Чемпионат Украины по Street Workout проводился под патронатом мэра столицы Виталия Кличко и при поддержке Киевской городской государственной администрации. На соревнования съехались более 130 спортсменов со всей страны.

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