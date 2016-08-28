В центре Киева провели антитеррористические учения (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ. «28 августа 2016 года в Киеве Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины по согласованию с Посольством Государства Израиль в Украине провел тактико-специальные антитеррористические учения на этом дипломатическом объекте», - говорится в сообщении. (УНИАН: Посольство Израиля в Киеве находится на бульваре Леси Украинки, 34).

Читайте такжеНа юге Украины проводится комплекс учений подразделений ВСУПо данным пресс-центра, во время мероприятия бойцы спецподразделения СБУ "Альфа", Национальной полиции "Корд" и подразделения сил спецопераций Вооруженных сил Украины отработали предотвращение террористического акта и минимизацию его последствий. В соответствии с заданием, спецназовцы должны были обезвредить террористов и освободить заложников, захваченных в здании посольства.

В учениях также приняли участие сотрудники МВД, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и региональных подразделений субъектов борьбы с терроризмом.

Руководитель учений, первый заместитель начальника киевского управления СБУ Александр Данилевский высоко оценил профессионализм и уровень взаимодействия представителей всех структур, которые полностью выполнили задание. "Мы постоянно совершенствуем опыт, полученный в условиях реальной антитеррористической операции. Противодействие гибридной войне России позволило украинской спецслужбе отработать совершенно новые подходы в борьбе с терроризмом", - подчеркнул Данилевский.

По данным СБУ, с начала года Антитеррористический центр провел 49 командно-штабных и тактико-специальных учений на объектах террористической уязвимости в Украине.