Кличко о Евровидении-2017: Никакие игрища не стоят репутации страны

«Может ли стать успешной страна и воплотить все необходимые для этого изменения, если решение даже относительно культурных событий принимаются «под ковром», «под столом», словом, тихо, долго и непрозрачно. Не знаю, где, кто и под чем определяет сегодня, в каком же именно из трех городов Украины состоится Евровидение-2017, но интрига, прямо скажем, неприлично затянулась. И это вызывает все больше вопросов», – пишет Виталий Кличко.

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Складывается впечатление, отмечает мэр, что сегодня делается все, чтобы Киев не стал городом-хозяином, который будет принимать песенный конкурс. «Именно поэтому, как по мне, уже месяц затягивают с объявлением, где именно в Украине состоится Евровидение-2017. Хотя, объективно, именно Киев больше всего отвечает тем требованиям, которые сформулировал Европейский вещательный союз (EBU)», – говорится в блоге, передает пресс-служба КГГА.

Мэр отметил, что Оргкомитет по подготовке и проведению песенного конкурса Евровидение-2017 стоило бы прекратить нагнетать страсти, а взять и наконец устранить политический привкус культурного события. Сделать это он предлагает следующим образом: обнародовать и сами критерии оценки городов-претендентов, и, собственно, соответствие этим критериям всех трех городов-претендентов, – от предложенных арен к необходимой инфраструктуре и документов, подтверждающих готовность этих городов участвовать в финансировании мероприятий песенного конкурса, выводов правоохранительных органов и перечня недостатков, которые имеют города-претенденты, а также результатов официальной инспекции городов, которая проходила с участием представителей Европейского вещательного союза.

«На самом деле, все просто, если делать все прозрачно. Зачем создавать ситуацию, в которой может пострадать имидж страны? Ибо там, где честно соревновался талант и искренность, Джамалапринесла Украине победу. А там, где за дело взялись чиновники, появился риск нивелировать весь позитив – и тот, который мы получили благодаря победе Джамалы, и тот, который можем приумножить, достойно проведя песенный конкурс в Украине. Поэтому никакие игрища не стоят репутации страны!», – подчеркнул Виталий Кличко.