Кличко проверил, как идут работы по благоустройству мемориального заповедника "Бабий Яр"

Как сообщает пресс-служба КГГА, мэр проверил выполнение работ по благоустройству в части заповедника в границах улиц Мельникова и Олены Телиги.

Проект предусматривает обустройство Аллеи Праведников и Аллеи Мучеников (Дорога Скорби). Общая стоимость работ, по словам Кличко, составляет около 31 млн грн. При этом предусмотрено обустройство новых дорожек (13,7 тыс. кв. м.), газонов (15,5 тыс. кв. м.), установка 149 LED-фонарей.

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По словам подрядчиков, работы по благоустройству закончат к 29 сентября – 75-й годовщине трагедии.

Также Кличко обратился к руководителю столичной полиции Андрею Крищенко с тем, чтобы совместными усилиями обеспечить круглосуточное видеонаблюдение возле памятника «Менора», где произошло несколько случаев вандализма.

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«Сейчас мы находимся в "Бабьем Яру", месте, где были расстреляны более 100 тысяч человек. Однако за 75 лет здесь мало что было сделано для достойного чествования памяти жертв страшной трагедии. Я взял на себя задачу за время своей каденции создать мемориал для увековечения памяти о тех трагических событиях. Мы должны помнить, что здесь произошло, для того, чтобы ни в коем случае не повторять ошибок прошлого», – отметил Кличко в комментарии журналистам.