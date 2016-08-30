Директор предприятия, ремонтировавшего институт Шалимова, подозревается в присвоении миллиона

Как сообщает прокуратура Киева, в 2012 году предприниматель заключил с одним из крупнейших в столице медицинских учреждений договор на проведение работ по капитальному ремонту фасада и входной группы института на общую сумму более 13 миллионов гривень.

Однако выяснилось, что директор предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, внес неправдивые сведения относительно стоимости затрат при подписании актов выполненных работ с привлеченными субподрядчиками. Как следствие, из государственного бюджета на счета частного общества было излишне перечислено свыше 1 миллиона гривень.

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Сейчас чиновнику инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

За содеянное директору общества грозит до 12 лет лишения свободы.