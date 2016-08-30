За должность главного архитектора Киева будут бороться 6 человек

Один из претендентов сообщил о снятии своей кандидатуры через социальные сети и не явился на тестирование, соответственно участия в следующих этапах отбора не будет. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА, председатель конкурсной комиссии Владимир Бондаренко.

«Очень важно, какой будет фигура будущего главного архитектора Киева, потому что городу нужен настоящий боец, которого невозможно запугать никакими трудностями или угрозами. В то же время он должен быть профессионалом в своей сфере и соответствовать современным требованиям общества», – отметил Владимир Бондаренко.

Он добавил, что на следующий этап конкурса – решение ситуационных задач – проходят шесть кандидатов, которые положительно сдали тестирование. Конкурс состоится согласно графику 2 сентября в 10:00 в помещении Киевской городской государственной администрации.

По словам Владимира Бондаренко, кандидатам будет предложено решить три ситуационные задачи в течение 3-х часов. Этот этап конкурса будет проходить письменно, и его также оценят привлечены из профессиональной среды эксперты.

«Одним из заданий для претендентов обязательно будет вопрос согласования строительства в буферных (охранных) зонах и на прилегающих территориях памятников. Убежден, что это одна из важнейших задач для будущего главного архитектора Киева, и вопрос, который беспокоит общественность города», – подытожил Владимир Бондаренко.

Список кандидатов, которых допущен к участию в следующем этапе конкурса на замещение вакантной должности директора Департамента градостроительства и архитектуры – главного архитектора города Киева:

Бондарь Анна Вячеславовна

Броневицкий Сергей Петрович

Гневышев Валерий Львович

Писарец Игорь Александрович

Сасык Александр Викторович

Свистунов Александр Викторович