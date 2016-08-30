В Киеве станцию метро "Вокзальная" откроют завтра после капремонта
18:02, 30 августа 2016Киев
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Станцию столичной подземки "Вокзальная" откроют завтра, 31 августа, после проведения капитального ремонта эскалаторов.
Фото УНИАН
Согласно сообщению пресс-службы "Киевского метрополитена", на открытии станции будет присутствовать мэр Киева Виталий Кличко.
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"В среду, 31 августа, в 08:45 киевский городской глава Виталий Кличко примет участие в открытии станции метро «Вокзальная» после капитального ремонта эскалаторов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ремонт станции "Вокзальная" начался 11 мая, в связи с чем были введены ограничения на вход пассажиров. На станции проводился плановый ремонт эскалаторов.
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