В Киеве станцию метро "Вокзальная" откроют завтра после капремонта

Согласно сообщению пресс-службы "Киевского метрополитена", на открытии станции будет присутствовать мэр Киева Виталий Кличко.

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"В среду, 31 августа, в 08:45 киевский городской глава Виталий Кличко примет участие в открытии станции метро «Вокзальная» после капитального ремонта эскалаторов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ремонт станции "Вокзальная" начался 11 мая, в связи с чем были введены ограничения на вход пассажиров. На станции проводился плановый ремонт эскалаторов.