Работы по благоустройству заповедника "Бабий Яр" выполнены на 80% – КГГА

Министр культуры вместе с заместителем председателя КГГА Александром Спасибком осмотрели территорию Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр», где сейчас продолжаются работы по благоустройству и обустройству парковых аллей – Аллеи Праведников и Аллеи Мучеников.

Читайте такжеКличко проверил, как идут работы по благоустройству мемориального заповедника "Бабий Яр"

Александр Спасибко рассказал, что проектом предусмотрено обустройство около 13 800 квадратных метров новых дорожек с покрытием гранитной шашкой и брусчаткой, обустройство 15 500 квадратных метров газонов, установка 149 опор общего освещения и фонарей, а также устройство системы полива газонов и монтаж парковых скамеек и урн для мусора.

«Предусмотрен перенос памятного знака расстрелянным детям, установки декоративной композиции памяти расстрелянных цыган и ремонтные работы на памятном знаке «Менора», – добавил он.

Для финансирования работ предусмотрено субвенцию из Государственного бюджета в размере 29,4 млн грн, отдельно 1,47 млн грн выделено из бюджета города.

«Власть на всех уровнях должна объединить усилия и создать достойный мемориал памяти в Бабьем Яру», – отметил Александр Спасибко, добавив, что работы по благоустройству территории заповедника продолжаются по графику и сейчас выполнены на 80%.

Ориентировочный срок завершения работ – середина сентября.