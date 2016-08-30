Впервые за много лет в Киеве массово ремонтируют школы - КГГА

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко во время выездного совещания с председателями районных в городе Киеве государственных администраций.

«В этом году мы поставили перед собой амбициозные планы. Сегодня наша главная задача – сделать все, чтобы масштабные ремонтные работы в учреждениях образования были проведены качественно и в полном объеме», – сообщила Анна Старостенко.

В частности, 1 сентября будет открыто два новых учебных заведения, завершены капитальные и текущие ремонты классов и других учебных помещений, отремонтированы все пищеблоки с заменой оборудования.

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«Определенные сложности возникли с реализацией общегородской программы ремонта школьных спортивных залов. Впервые за много лет мы выделили средства на комплексное обновление спортзалов в школах. Этим летом ремонтные работы начались в 64 учреждениях образования. Но за то, что со времен строительства этих школ там ничего не делалось, в процессе ремонтов оказалась потребность в значительных дополнительных работах, которые будут завершены в течение сентября. Сейчас школы и садики города Киева на 90% готовы к новому учебному году. Надеемся, что все отнесутся к этому с пониманием, ведь для нас качество и безопасность учеников важнее, чем формальный подход к работе», – сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Отметим, выездное заседание с главами госадминистраций было проведено в школе № 140. В этом году это учебное заведение после почти десятилетнего простоя полностью реконструировано. Смета капитального ремонта составила 140 миллионов гривень.