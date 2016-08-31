В Киеве отремонтировали эскалаторы на станции метро "Вокзальная"

Мэр Киева посетил машинный зал и посмотрел, как работают механизмы отремонтированных эскалаторов.

«Мы находимся на станции метро «Вокзальная», где был проведен капитальный ремонт двух эскалаторов впервые за последние 10 лет. Всего в этом году происходит ремонт 10-ти эскалаторов. На это мы выделили 40 млн грн. Метрополитен - один из самых популярных видов общественного транспорта в Киеве. За день он перевозит до 1,5 млн пассажиров. И мы делаем все, чтобы метро работало эффективно и предоставляло качественные услуги пассажирам», - отметил Виталий Кличко.

Ремонт эскалаторов на «Вокзальной» начался в мае этого года и длился четыре месяца. Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, для ремонтных работ был выбран период отпусков и наименьшего пассажиропотока. В целом работы обошлись почти в 16,5 млн грн.

После этого Киевский городской голова спустился на обновленном эскалаторе в метро и проехал до станции «Золотые ворота», где осмотрел ход работ по благоустройству территории вокруг памятника «Золотые ворота».

«Здесь было асфальтовое покрытие в ужасном состоянии. Теперь положена новая плитка, так называемая «вышиванка». Это и удобно, и красиво. Тысячи людей приходят посмотреть на историческую достопримечательность и мы делаем все, чтобы территория вокруг «Золотых ворот» была упорядочена», - отметил Виталий Кличко.

Состояние покрытия Золотоворотского проезда вследствие постоянного прорыва старых инженерных сетей (3-4 раза в год) ухудшалось из года в год. «Киевавтодор» отремонтировал покрытие проезжей части и тротуаров. Перед ремонтом проезда были проведены работы по перекладке инженерных сетей, чтобы не допустить в будущем их постоянных прорывов и повреждения нового покрытия. Также возле «Золотых ворот» убрали незаконную летнюю площадку кафе, несколько МАФов и навели порядок возле станции метро.