Станцию метро "Львовская брама" в Киеве откроют "примерно через год" - Кличко

Об этом во время возобновления полноценной работы станции метро "Вокзальная" после капремонта эскалатора журналистам сообщил мэр города Виталий Кличко.

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"Львовская брама" будет открыта примерно через год. После согласования уже можно приступать к проектированию", – отметил Кличко.

Присутствовавший на мероприятии директор коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский добавил, что сейчас предприятие ведет переговоры с инвестором по строительству выхода с данной станции, который оценивается в 4,5 млн грн.

"На сегодня у нас идут переговоры с инвестором, который должен нам согласовать проектирование выхода, проектирование обойдется примерно в 4,5 млн грн и займет около полугода, после чего можно будет приступить к строительству", - отметил Брагинский.

Как сообщал УНИАН, недостроенная станция "Львовская брама" расположена под Львовской площадью - местом, которое в столице является одним из наиболее загруженных транспортом.

Станция остается законсервированной с 1996 года. Ее строительство началось еще в 1991 году, однако, из-за отсутствия финансирования и комплексного решения реконструкции Львовской площади, строительные работы были приостановлены. Планы открыть станцию неоднократно переносились и до сих пор проект остается нереализованным.