Столичная власть отметила необходимость создания условий для молодых ученых

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время пресс-конференции, посвященной презентации научной конференции Falling Walls Lab Kyiv 2016, которая уже во второй раз состоится в Киеве в сентябре, сообщает пресс-служба КГГА.

«Очень жаль, когда молодые ученые и изобретатели едут из Украины и уже за границей получают признание. Наша задача – сделать так, чтобы потенциал нашей молодежи был реализован здесь, в Украине. И я хочу обратиться к молодежи: все, кто связан с наукой и инновациями, пожалуйста, предоставляйте и презентуйте свои проекты и идеи. Ведь Falling Walls создан именно для вас, призван помочь вам полноценно реализовать ваш потенциал», – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также отметил, что столица уже внедрила и продолжает внедрять инновационные проекты, которые работают на благо киевлян. В частности, мэр акцентировал на внедрении системы Smart City, подключении Wi-Fi-связи на центральных станциях метро. Также, по словам городского головы, в ближайшее время произойдет внедрение системы «Безопасный город», в рамках которого в столице будет установлено 1815 камер видеонаблюдения, объединенных в единую систему для безопасности жителей Киева.

Falling Walls Lab Kyiv 2016 – научная конференция, которая дает уникальную возможность молодым ученым и специалистам представить свои идеи, научно-исследовательские проекты и инициативы. Falling Walls Lab, основанная 9 ноября 2009 г. в 20-ю годовщину падения Берлинской стены, представляет собой «талант-шоу» для молодых исследователей и изобретателей, и вполне соответствует своему девизу «Какая стена упадет следующей?». Лаборатория проходит на английском языке. За три минуты с помощью трех слайдов презентации конкурсанты должны представить свою идею в любой научной, общественной, производственной или бизнес-сфере. Для участия в конференции необходимо до 11 сентября 2016 подать заявку о свою идею, изобретение или предложение.

Проведение Falling Walls Lab Kyiv 2016 стало возможно благодаря Фонду Кличко, который всегда поддерживает инновационные идеи, направленные на развитие Украины как прогрессивной части современного мира, а также с помощью неравнодушных представителей украинского и международного бизнеса. Конференция состоится 29 сентября в Институте международных отношений Национального университета им. Т. Г. Шевченко.

В прошлом году финалисты киевской конференции завоевали призовые места на всемирном Falling Walls Lab в Берлине: приз зрительских симпатий и звание «Молодой инноватор года» получил Александр Шиманко за проект разумного подушки PiPillow.