Кличко и посол КНР обсудили привлечение инвестиций и развитие туризма

«Хочу поздравить вас с назначением в Украину. Я уверен, что у вас будет возможность ощутить атмосферу нашего города, пообщаться с людьми, и надеюсь, что на своем посту вы продолжите те хорошие отношения, которые сложились у столичной власти с диппредставительством вашей страны», - подчеркнул мэр.

Кличко подчеркнул, что Китай для Украины и Киева в частности является стратегическим партнером относительно привлечения новейших технологий и инвестиций в сферах IT, машиностроения и агросектора.

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«Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество для совместной выгоды наших стран», - добавил городской голова.

Ду Вэй поблагодарил за прием и отметил, что посольство КНР благодарно за поддержку, которую оказывает столица посольству.

«Надеюсь, что за время моей каденции мы сможем добиться более тесного сотрудничества Киева с китайскими городами, - отметил посол. - Наше посольство готово присоединиться к тому, чтобы помочь китайскому бизнесу работать в Киеве. Мы также хотели бы воспользоваться возможностью и от вашего имени пригласить китайских предпринимателей на международный бизнес-форум, который состоится в Киеве в октябре, чтобы сделать свой вклад в развитие украинской столицы». Также стороны обсудили возможность организации бизнес-форума для китайских предпринимателей.

Киевский городской голова и китайский дипломат отметили важность обеспечения благоприятного инвестиционного климата, в частности прозрачности процессов управления городом и отсутствия коррупции.

В ходе встречи речь также шла о развитии туристического сотрудничества и более интенсивном культурном обмене между двумя странами.

«Туристический потенциал Киева не полностью раскрыт, и поэтому мы рассматриваем сотрудничество в туристической сфере как один из приоритетов нашего сотрудничества», - подытожил Виталий Кличко.