На Русановском канале открыли 4 реконструированных фонтана - Кличко
Все 12 фонтанов комплекса на Русановской набережной заработают следующей весной.
Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время открытия после реконструкции второй очереди фонтанов.
«Очень хорошо, что Киев становится привлекательным и комфортным городом. Мы рады, что каждый день мы открываем новые объекты, и киевляне видят, как меняется наш город. Неделю назад мы открыли отремонтированный фонтан возле Оперного театра, который не работал 15 лет. Там появилась подсветка, также по вечерам в выходные дни проходит светомузыкальное шоу», – отметил мэр.
Читайте такжеКличко посетил открытие обновленного фонтана на Русановском канале в Киеве
Кличко посмотрел шоу фонтанов и пообщался с киевлянами, которые собрались на набережной. «Мы продолжаем делать Киев более красивым и комфортным, настоящим европейским городом. Здесь, на Русановском канале, мы открываем вторую очередь – 4 реконструированных фонтана. Первые четыре фонтана мы запустили на День Киева. Еще четыре фонтана запустим весной и у нас будет полностью восстановлен каскад фонтанов на Русановке. Каждый вечер сюда приходят сотни, тысячи киевлян посмотреть на фонтаны, послушать музыку, отдохнуть и пообщаться с друзьями. Я уверен, что этот комплекс станет знаковым местом для столицы», – отметил Кличко в комментарии журналистам.
Кроме того, мэр призвал всех, кто будет приходить на набережную, соблюдать чистоту и не оставлять после себя мусор на газонах и тротуарах.
Фонтан на Русановском канале будет работать до 30 сентября в утренние и вечерние часы. По пятницам и субботам с 21:30 до 23:00 киевляне могут посмотреть здесь светомузыкальное шоу.