На Русановском канале открыли 4 реконструированных фонтана - Кличко

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время открытия после реконструкции второй очереди фонтанов.

«Очень хорошо, что Киев становится привлекательным и комфортным городом. Мы рады, что каждый день мы открываем новые объекты, и киевляне видят, как меняется наш город. Неделю назад мы открыли отремонтированный фонтан возле Оперного театра, который не работал 15 лет. Там появилась подсветка, также по вечерам в выходные дни проходит светомузыкальное шоу», – отметил мэр.

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Кличко посмотрел шоу фонтанов и пообщался с киевлянами, которые собрались на набережной. «Мы продолжаем делать Киев более красивым и комфортным, настоящим европейским городом. Здесь, на Русановском канале, мы открываем вторую очередь – 4 реконструированных фонтана. Первые четыре фонтана мы запустили на День Киева. Еще четыре фонтана запустим весной и у нас будет полностью восстановлен каскад фонтанов на Русановке. Каждый вечер сюда приходят сотни, тысячи киевлян посмотреть на фонтаны, послушать музыку, отдохнуть и пообщаться с друзьями. Я уверен, что этот комплекс станет знаковым местом для столицы», – отметил Кличко в комментарии журналистам.

Кроме того, мэр призвал всех, кто будет приходить на набережную, соблюдать чистоту и не оставлять после себя мусор на газонах и тротуарах.

Фонтан на Русановском канале будет работать до 30 сентября в утренние и вечерние часы. По пятницам и субботам с 21:30 до 23:00 киевляне могут посмотреть здесь светомузыкальное шоу.