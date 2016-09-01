Кличко открыл реконструированную школу в Киеве

Об этом Киевский городской глава заявил во время торжественных мероприятий по случаю Дня знаний в столичной школе № 140 Святошинского района Киева, вторая очередь которой открылась после реконструкции.

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«Я поздравляю и родителей, и учителей, и школьников, ведь у вас в этом году двойной праздник – День знаний и открытие вашей новой реконструированной школы. Вы ждали новую школу 10 лет, и сегодня заведение принимает новых учеников, – подчеркнул Виталий Кличко. – Всех школьников поздравляю с началом нового учебного года. Уверен, что для вас это – праздник, а первоклассники запомнят этот день на всю жизнь. Самое главное для вас сейчас – хорошо учиться и не забывать про свои мечты. Каждая мечта становится реальностью, если упорно работать и уверенно идти к цели», – подчеркнул городской голова, передает пресс-служба КГГА.

Виталий Кличко отметил, что реконструкция школы № 140 началась еще в 2006 году, но из-за нехватки средств строительство приостановили. «Таким образом, жители микрорайона ждали современной школы 10 лет! Мы нашли средства на завершение реконструкции, и первая очередь, которую мы завершили в августе 2015 года, дала возможность обеспечить места для обучения 304 учащихся. Сегодня же в школе обучается более 430 детей», – рассказал мэр Киева.

Городской голова добавил, что всего на обновление школы выделили около 140 млн грн.

Виталий Кличко также передал директору символический ключ от новой школы и пригласил школьников и родителей зайти в обновленную школу. Городской голова также посетил первый урок в 1-Б класса и вместе с первоклашками повязал ленты на венке-обереге. После этого мэр осмотрел реконструированную школу, в том числе спортивные залы, бассейн, интерактивные и компьютерные классы, а также новую школьную столовую.

«В этом году мы увеличили финансирование сферы образования в два раза - до 1 млрд 100 млн гривен. Две новых школы сегодня открыли свои двери для учеников. И еще в 2016-ом откроем в столице 7 детских садов. В дальнейшем мы не будем уменьшать темпы строительства образовательных учреждений, потому что мы инвестируем в самое важное, что у нас есть – в наших детей», – отметил Виталий Кличко.