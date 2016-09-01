В Киеве введут новые правила торговли на рынках

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики депутаты согласовали проект решения “Об утверждении Правил торговли на рынках в городе Киеве”, сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно проекту решения, территория рынка должна иметь обособленный и отгороженный от проезжей части, жилого и коммунального секторов земельный участок. Среди обязательных - безопасные входы и выходы, искусственное освещение территории рынка, телефонная связь, электро-, водоснабжение и водоотвод, туалет, оборудованные места для мусора.

На территории рынка, где реализуется продукция растительного и животного происхождения, должны быть оборудованы специализированные зоны по продаже отдельных видов продукции: овощей и фруктов, мяса, яиц, молочных продуктов, рыбы, меда, масла.

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По требованию потребителя продавец обязан предъявить заключение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы о соответствии продукции растительного и животного происхождения ветеринарно-санитарным нормам.

Согласно наработанным правилам, на рынках запрещается продавать: оружие, готовое армейское снаряжение, а также ткани, которые используются для его производства, другие товары военного ассортимента, наркотические средства, горючее и газ, пиротехнику и взрывчатые средства, и тому подобное.

Администрация рынка должна обеспечивать централизованную стирку санитарной и специальной одежды, мойку, дезинфекцию торгового инвентаря, оборудования, средств измерительной техники, которые предоставляются продавцам.

«Городу необходимо утвердить Правила торговли на рынках. Этот проект решения полностью переводит деятельность и функционирование рынков в законодательное поле. Ведь с 2008 года и до настоящего времени в государстве произошли изменения относительно требований к организации и осуществлению торговой деятельности. Сейчас мы прописываем четкие правила работы рынков всех форм собственности. Это и относительно соблюдения ветеринарных норм и санитарных и противопожарных требований и правил безопасности труда. Наше решение будет способствовать повышению уровня обслуживания потребителей, удовлетворению потребностей покупателей в качественных и безопасных товарах, повысит уровень обслуживания населения», – отметила секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли Елена Овраменко.

Соответствующий проект решения должны утвердить постоянные комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, а также по вопросам ЖКХ и ТЭК.