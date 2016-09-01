В киевском парке обнаружили расстрелянных белок (фото)

Об этом в Facebook написала киевлянка Ася Працюкова.

«10 белок расстреляли в Голосеевском парке! Представить человека, который расстреливает этих потешным рыжиков, мне страшно. А выходит такие люди рядом, вокруг», - говорится в сообщении.

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Другие очевидцы в комментариях отмечают, что многие белки убиты выстрелом в голову, животное на фото – в грудь. Из этого делают вывод, что стрелял профессионал.