В киевском парке обнаружили расстрелянных белок (фото)
15:17, 01 сентября 2016Киев
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В столичном Голосеевском парке горожане находят трупы расстрелянных белок.
Многие белки убиты выстрелом в голову или грудь / facebook.com/asya.pratsyukova
Об этом в Facebook написала киевлянка Ася Працюкова.
«10 белок расстреляли в Голосеевском парке! Представить человека, который расстреливает этих потешным рыжиков, мне страшно. А выходит такие люди рядом, вокруг», - говорится в сообщении.
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Другие очевидцы в комментариях отмечают, что многие белки убиты выстрелом в голову, животное на фото – в грудь. Из этого делают вывод, что стрелял профессионал.
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