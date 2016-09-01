В Киеве реконструкцию школы №140 завершили на год раньше запланированного срока – КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

«Реконструкция старого корпуса учебного заведения и строительство пристройки с возведением двух спортивных залов, бассейна и 25-ти учебных классов, предусмотренных второй очередью реконструкции школы, длились один год. И сегодня, в День знаний, полностью обновленную школу открыл мэр Киева Виталий Кличко», – сообщил Александр Спасибко.

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Заместитель председателя КГГА также уточнил, что второй комплекс общей площадью 5 925 кв. м рассчитан на 400 учеников. В целом проектная мощность учебного заведения – 704 ученика.

По словам Александра Спасибко, с 1 сентября прошлого года более 300 учеников Святошинского района столицы уже учились в новопостроенном корпусе школы № 140 на ул. Львовской, 47/8 и имели все необходимые условия для получения качественного и современного среднего образования: 12 учебных классов, кухню, столовую, читальный и актовый залы, площадки для настольного тенниса, изучения правил дорожного движения, баскетбола и отдыха.

«Очень важно, что учреждение имеет все условия для детей с нарушениями движения – школа оборудована пандусами и лифтом», – подчеркнул Александр Спасибко.

Реконструкция школы началась еще в 2006 году, но из-за нехватки средств строительство было приостановлено. «Жители микрорайона ждали долгих 10 лет обновленной школы и получили ее сейчас, оснащенную полностью по европейскому образцу», – отметил Александр Спасибко.

«Наша страна стремительно меняется и я верю, что нам удастся воспитать поколение патриотов, которые помогут нам изменить город к лучшему. Желаю всем ученикам и учителям успехов!», – подытожил заместитель председателя КГГА.