В Киеве в воскресенье из-за веломарафона ограничат движение транспорта

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, с 9:00 до 14:00 будет временно приостановлено движения автобусов маршрутов №№23, 37, 37А, 56, 90, 97 и троллейбусов маршрутов №№5, 7, 39.

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На это время движение троллейбусов маршрута №7 будет организовано по трассе: ул. Ирпенская – ул. Чернобыльская – ул. Академика Ефремова – просп. Академика Палладина – просп. Победы – станция метро «Шулявская» – просп. Победы – просп. Академика Палладина – ул. Академика Ефремова – ул. Чернобыльская – ул. Ирпенская.

Во время прохождения колонн велосипедистов по повороту с ул. Академика Палладина на просп. Победы будет временно приостановлено движение троллейбусов маршрута №7.

Также с 9:00 до 14:00 4 сентября будет отменена остановка «Проспект Победы» на Кольцевой дороге в направлении Одесской площади для автобусов маршрутов №№23, 56 и троллейбусов маршрутов №№7, 39.

Веломарафон пройдет по маршруту: ул. Николая Ушакова, 2 (старт) – просп. Победы – Брест-Литовское шоссе – с. Стоянка – г. Ирпень – пгт. Ворзель – с. Михайловка-Рубежовка – с.Лесное – с.Любимовка – с.Буча, Киево-Святошинский район – р. Буча – с. Михайловка-Рубежовка – р. Мокрая – пгт. Ворзель – г. Буча – г. Ирпень – г. Киев – ул. Генерала Наумова – ул. Академика Булаховского – ул. Осенняя – переул. Осенний – ул. Академика Ефремова – ул. Николая Ушакова – ул. Феодоры Пушиной – просп. Академика Палладина – просп. Победы – ул. Шолуденко – ул. Борщаговская – ул. Академика Янгеля – ул. Политехническая (учебный корпус НТУУ «КПИ» №18) - финиш.