Кличко: наша задача, чтобы через несколько лет очередей в детсады Киева не было

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Более 15 лет этот детский сад в Печерском районе не использовался по назначению. В середине августа я уже инспектировал этот детсад и поставил задачу к 1 сентября завершить все необходимые работы. Сегодня реконструкция завершена и садик начинает работать. Здесь провели реконструкцию и утепление фасада, отремонтировали внутренние помещения - игровые и спальные комнаты. Теперь детский сад отвечает всем необходимым стандартам», - отметил Кличко.

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Мэр столицы подчеркнул, что задача городских властей - открывать новые дошкольные учреждения, возвращать в коммунальную собственность детские сады, которые годами не использовались по назначению.

«Сегодня в Киеве очередь в детские сады составляет более 13 000 детей. И наша задача – сделать так, чтобы за несколько лет очереди в детсады не было. Поэтому мы увеличили финансирование образования в два раза по сравнению с прошлым годом. В этом году мы открываем 7 детсадов. Две школы открылись в столице сегодня - 1 сентября. И мы каждый день показываем результаты нашей работы, каждый киевлянин видит, что город меняется и становится более комфортным и современным», - отметил мэр Киева.