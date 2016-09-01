В Киеве на месяц ограничивают вход и выход из метро "Героев Днепра"

Об этом рассказали в пресс-службе киевского метрополитена.

"Со 2 по 17 сентября этого года, в выполнение требований инвестиционного конкурса, будет закрыт на вход и выход вестибюль №2 станции "Героев Днепра", а с 17.09 до 01.01 2017 - вестибюль №1 на этой же станции", - говорится в сообщении.

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Кроме того, из-за капремонта эскалатора с 7 до 9:10 в будни не работает на выход вестибюль №1 на станции "Лесная". Окончание работ запланировано на 6 октября этого года.

До конца года в подземке планируют капитальный ремонт эскалаторов на станциях "Крещатик" и "Театральная".

Как известно, с сегодняшнего дня заработали для пассажиров вход и выход со станции "Золотые ворота" к Золотоворотскому проезду. Ограничения ввели из-за проведения ремонтных работ на прилегающей территории.

Вчера, 31 августа, после капитального ремонта эскалаторов была открыта без ограничений станция "Вокзальная".