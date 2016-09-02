В Киеве открылся офис полицейского омбудсмена

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии открытия офиса на улице Институтской, 29 начальник Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила: «Такой офис должен быть, чтобы мониторить ситуацию: что происходит в райотделах, ИВС, СИЗО, какие и как там люди работают».

Читайте такжеВ центре Киева провели антитеррористические учения (фото, видео)

По ее словам, «если у нас будет нормальный мониторинг ситуации по соблюдению прав человека, то это поможет нам на пути к формированию новой полиции - полицейский омбудсмен должен полностью владеть ситуацией на местах».

Деканоидзе подчеркнула, что люди, работающие на этой должности, наделены полномочиями в любое время без предупреждений и согласований наведываться в места содержания задержанных.

По мнению Деканоидзе, одним из преимуществ работы людей на должностях полицейских-омбудсменов является то, что они ранее не были связаны с системой правоохранительных органов, а следовательно, будут независимы от нее.

Глава Нацполиции также отметила, что в ближайшее время подобные офисы появятся во всех регионах Украины.