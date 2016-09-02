На Майдане Незалежности заработал Каскадный фонтан с подсветкой

Таким образом городская власть выполнила обещание и запустила в работу пять фонтанных комплексов в центре Киева. На следующий год запланировано восстановление последнего неработающего фонтана в центре «Чаши». Об этом сегодня заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что капремонт «Каскадного» длился почти три месяца и стоил почти 1,5 млн грн. Фонтан оборудовали подсветкой, которая будет работать ежедневно с 20:00.

«Мы заменили 80% оборудования и внешних элементов, ведь во время революции была повреждена брусчатка и песок вместе с водой забивал фильтры и трубопровод фонтана. Мы заменили четыре насоса большой мощности свыше 22 кВт и 36 форсунок. Восстановлен бордюрный камень, перила, гидроизоляция, заменены все краны и тому подобное», – сообщил заместитель председателя КГГА.

Напомним, в этом году отремонтировано шесть фонтанных комплексов в центре Киева, в том числе возле Национальной оперы Украины. В мае заработали четыре центральные фонтаны: «Водяной шар», «Основателям Киева», «Крещатик», а также фонтан на ул. Большой Васильковской. На днях заработали восемь фонтанов на Русановском канале и возле оперного театра.

Петр Пантелеев подчеркнул, что последний, самый масштабный ремонт фонтанов ждет коммунальщиков в следующем году.

«В наших планах масштабный проект – реконструкция фонтанных комплексов на Площади Независимости, которые пострадали во время Революции Достоинства – «Большого» и шести «Малых» шаров. Сейчас мы прорабатываем проект и дальнейшую концепцию комплекса, составляем сметы. Очень хочется не просто восстановить, а сделать лучше. У меня большие надежды на то, что нам удастся привлечь помощь предпринимателей, коммерческих структур Киева, чтобы вместе воплотить эти планы в жизнь», – подытожил Петр Пантелеев.