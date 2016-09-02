"Сажайте деревья, а не людей": посольство РФ пикетируют с требованием освободить задержанного замглаву Меджлиса

Российское посольство пикетировали активисты общественной организации "Крым SOS". Лозунгом акции в поддержку заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова стало "Сажайте деревья, а не людей". Протестующие требовали освободить Умерова, которого оккупационная власть Крыма держит в психиатрической больнице.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая ФСБ в оккупированном Крыму возбудило против Умерова уголовное дело по ст. 280.1 за якобы призыв в эфире ATR к действиям, которые угрожают территориальной целостности Российской Федерации. Умеров заявлял, что его слова в передаче неверно перевели.

30 августа адвокат Марк Фейгин сообщил, что ФСБ планирует держать Умерова в психбольнице до 7 сентября. Ранее родственники Умерова заявляли, что созданные в психиатрической больнице условия - отсутствие регулярного питания, неудовлетворительное санитарное состояние, отсутствие квалифицированной медицинской помощи - представляют прямую угрозу жизни Ильми Умерова, и является пыткой и бесчеловечным отношением.