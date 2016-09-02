Конкурс на должность главного архитектора Киева: остались трое кандидатов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на председателя конкурсной комиссии, руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко.

Он отметил, что сегодня участники конкурса решали ситуационные задачи.

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Так, по его словам, на этап собеседования прошли: Анна Бондарь, Сергей Броневицкий и Александр Свистунов.

Следующий этап конкурса – собеседование – состоится 7 сентября в 10.00 в помещении Киевской городской государственной администрации (кабинет 514). Подсчет результатов конкурса и определение победителя запланировано на 9 сентября. Обнародуют результаты конкурса – 16 сентября 2016 года, сообщили в КГГА.