В Киеве полицейские поймали прокурора, который управлял автомобилем под действием наркотиков

Об этом сообщается на странице сообщества "Киев Оперативный" в соцсети. По данным сообщества, полицейские остановили Ford Focus с прокурором на ул. Набережно-Луговой.

Читайте такжеВ Киеве задержали нетрезвого прокурора, который стрелял по фонарям – СМИПосле этого водителя отвезли на медицинское обследование на ул. Освободителей. "Киев Оперативный" сообщил, что прокурора зовут Виталий Куц - он сын проректора Национальной академии прокуратуры Виталия Куца. По данным сообщества, он ранее привлекался за хранение наркотиков бутират.

Спикер патрульной полиции Киева Юлия Коваль в эфире телеканала "112 Украина" подтвердила эту информацию. По ее словам, патрульные остановили машину за нарушение правил дорожного движения. После остановки машины выяснилось, что водитель имеет признаки наркотического опьянения. Его отвезли в медицинское учреждение, но он отказался от медосвидетельствования.

Полицейские составили на мужчину админпротокол по ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях ("вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или отказ от медосмотра на состояние алкогольного или наркотического опьянения"). "По предварительной информации, водитель этого автомобиля - работник областной прокуратуры. Автомобиль водителя был эвакуирован на штрафплощадку", - сказала Юлия Коваль.