Пожар в офисе "Интера": здание дважды поджигали, людей при помощи автолестницы снимали с крыши здания (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в своем Facebook.

"4 сентября в 16:31 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник по вул. Щусева, 26, в здании одного из телеканалов. По прибытию на место происшествия, огнеборцы установили, что во время проведения митинга возле здания горели автомобильные шины и в результате заноса постороннего источника зажигания произошло возгорание на 1-м этаже на площади 10 кв. м и на 2-м этаже на площади 20 кв. м.", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отчитываются, что во время тушения пожара через лестничную клетку было выведено на безопасное расстояние 20 человек персонала и 25 человек эвакуированы с крыши здания при помощи автолестницы.

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"В 16:51 спасатели ликвидировали пожар. И в 17:09 в результате повторного занесения постороннего источника зажигания произошло возгорание помещения на 2-м этаже на площади 60 кв. м. В 17:33 огнеборцы локализовали повторное возгорание и 18:01 – ликвидировали", - отметили спасатели.

"К тушению пожара было привлечено 15 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человека личного состава. Причина пожара сейчас устанавливается. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.