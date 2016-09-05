Кличко: Японцы готовы к дальнейшему сотрудничеству с Киевом в модернизации вагонов метрополитена

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Токио по результатам встречи с руководством корпорации Itochu, благодаря которой уже модернизировано 120 вагонов киевского метрополитена.

«В рамках выполнения требований Киотского протокола в 2014-2015 годах мы осуществили модернизацию 120 вагонов Киевского метрополитена. Все вагоны введены в эксплуатацию и перевозят пассажиров. Комплексная модернизация позволила продлить срок эксплуатации этих вагонов на 20 лет и экономить до 40% электроэнергии за счет внедрения энергосберегающих технологий»,- отметил мэр Киева, передает пресс-служба КГГА.

Кличко также подчеркнул, что в рамках выполнения требований Киотского протокола в 2016-ом году еще 15 вагонов (III очередь проекта) передали на модернизацию генеральному исполнителю работ ПАО «Крюковский вагоностроительный завод».

Мэр Киева отметил, что корпорация Itochu готова продолжить сотрудничество, чтобы осуществить комплексную модернизацию еще 10 вагонов за счет других проектов, на которые были предусмотрены средства межгосударственным соглашением между Украиной и Японией и которые по разным причинам не были реализованы в Украине. Общий размер неиспользованных средств - примерно 960,4 млн грн. На модернизацию 10 вагонов необходимо 265,4 млн грн.

«Надеюсь, мы согласуем этот вопрос с нашим правительством средства будут направлены на комплексную модернизацию. Потому что очень хотим, чтоб эти 10 вагонов были модернизированы в рамках «зеленых инвестиций». Это важно для обновления столичного транспорта», - подчеркнул Виталий Кличко.

Во время встречи руководители Itochu отметили, что корпорация заинтересована в развитии сотрудничества с Киевом в реализации новых проектов. В частности, в модернизации мусоросжигательного завода «Энергия» и в строительстве нового мусоросжигательного завода, который бы не только утилизировал отходы, но и вырабатывал энергию. Также Itochu проявила заинтересованность и в строительстве метро в Киеве. В ближайшее время специалисты корпорации планируют приехать в Киев, чтобы на месте изучить все условия для реализации возможных проектов.

В Токио также состоятся встречи Виталия Кличко с руководством компаний Marubeni и Hitachi, встречи с Государственным министром министерства иностранных дел Японии и вице-министром Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.