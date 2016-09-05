В киевском метро демонтируют клетки временного задержания

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Константин Бушуев.

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Правоохранитель заверил, что в недельный срок изоляторы исчезнут также из подземок Харькова и Днепра, и поблагодарил общественность за привлечение внимания к проблеме.

Как пишет kiev.vgorode.ua, на прошлой неделе ситуация с клетками на постах полиции в киевском метро получила большой резонанс. Наличие изоляторов в метро противоречит украинскому законодательству. Также в клетках отсутствуют условия, необходимые для содержания там людей.