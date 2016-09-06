Ассоциация операторов наружной рекламы настаивает на прямых переговорах с мэром Киева

С таким требованием Ассоциация обратилась к руководителю КГГА в открытом письме, опубликованном 2 сентября в газете «Факты и комментарии» № 150(4609).

Необходимость встречи Ассоциация объясняет критической ситуацией в сфере наружной рекламы Киева, спровоцированной чиновниками КМДА. «Проблемы с выдачей разрешительных документов, а также губительные проекты реформирования отрасли могут лишить тысячи киевлян работы, а городской бюджет - сотен миллионов гривен», - говорится в открытом письме.

В открытом письме утверждается, что уже более 500 дней КМДА оставляет без рассмотрения более 1600 заявлений членов Ассоциации на продление и выдачу новых разрешений на размещение рекламных конструкций. «Параллельно происходит массовое направление требований на демонтаж рекламных конструкций из-за отсутствия разрешений, выдачу которых блокирует сам муниципалитет. Под прикрытием красивых слов, по сути, началась «тотальная зачистка» города...», - говорится в открытом письме.

Ассоциация обращает внимание мэра на то, что город ежегодно получает от отрасли наружной рекламы более 260 млн. гривен. В Ассоциации считают, что пренебрежение к доходам бюджета от наружной рекламы, которое высказывают чиновники, идёт в разрез с интересами жителей Киева. «Мы против уничтожения отрасли, которое, по сути, предлагают члены Вашей команды», - говорится в открытом письме.

Ассоциация предлагает собственный проект реформирования отрасли, предусматривающий поэтапное сокращение количества конструкций с сохранением равных прав каждого субъекта, работающего на этом рынке.

«Уважаемый Виталий Владимирович, мы – Ассоциация и компании, которые более 15 лет системно и профессионально работают в Киеве и Украине - ещё раз подтверждаем, что не на словах, а на деле готовы провести предлагаемую нами масштабную реформу и, настаиваем на прямых переговорах с Вами, как первым лицом города. Просим провести такую встречу в ближайшее время», - сказано в открытом письме.