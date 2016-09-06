В Киеве подрались строители и местные жители

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел возле станции метро "Святошин". Неизвестные захватили парковку, на месте которой один из киевских застройщиков планирует возвести многоэтажку. То, что на площадке в это время стояли автомобили местных жителей, строителей не смутило.

"Вечером неизвестные начали возводить баррикады внутри парковки, а в возмущенных жителей полетели камни и кирпичи. Между местными жителями и "титушками" вспыхнула драка, в результате которой некоторым жителям разбили головы", - сообщается в сюжете.

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После этого киевляне на несколько часов перекрыли дорогу, требуя встречи с мэром. Поздно ночью они разошлись, но утром собираются вернуться и отстаивать свое право на парковку.

В то же время внутри площадки до сих пор остаются неизвестные.